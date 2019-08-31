Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв «Униону»

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв «Униону»
Футбол / Германия 0

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 22-й минуте. До перерыва нападающий «Боруссии» Пако Алькасер сравнял счёт. В начале второго тайма Бюльтер вновь вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте форвард Себастьян Андерссон увеличил преимущество берлинской команды.

Для «Боруссии» это поражение стало первым в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах клуб из Дортмунда обыграл «Кёльн» (3:1) и «Аугсбург» (5:1).

«Боруссия», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» (4) — 10-е.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Бюльтер – 22'   1:1 Алькасер – 25'   2:1 Бюльтер – 50'   3:1 Андерссон – 75'
10 главных вопросов в последние 3 дня трансферного окна в Европе
Не только Неймар. «Реал» не сделал главный трансфер, в «ПСЖ» некому играть, а у «МЮ» 13 защитников.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент