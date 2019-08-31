Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв «Униону»

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 22-й минуте. До перерыва нападающий «Боруссии» Пако Алькасер сравнял счёт. В начале второго тайма Бюльтер вновь вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте форвард Себастьян Андерссон увеличил преимущество берлинской команды.
Для «Боруссии» это поражение стало первым в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах клуб из Дортмунда обыграл «Кёльн» (3:1) и «Аугсбург» (5:1).
«Боруссия», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» (4) — 10-е.
- 31 августа 2019
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