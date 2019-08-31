Осорио не сыграет со «Спартаком», «Зенит» не успеет заявить игрока

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не успеет внести в заявку своего новичка, Йордана Осорио, на игры РПЛ до матча 8-го тура со «Спартаком».

«Тяжело ли проходили переговоры по Осорио? Переговоры по хорошим игрокам никогда легко не проходят, особенно когда футболист находится в самом соку, в хорошем возрасте и с перспективой. Думаю, на решение «Порту» повлиял вылет из Лиги чемпионов. Это не может не влиять на финансовое положение клуба и ставит перед необходимостью расставаться даже с теми игроками, с которыми не хочется.

У нас есть право выкупа Осорио, но нет обязательства. Беря его в аренду, мы учитывали и продолжаем учитывать формат лимита на легионеров, который будет со следующего сезона. У нас нет краткосрочных подходов. Мы смотрим вперёд, на среднесрочную перспективу. Что касается количества центральных защитников, то конкуренция двигает прогресс и в национальном футболе, и в конкретной команде. Наши игроки не боятся её. Фактор конкуренции будет двигать развитие клуба вперёд.

Можно ли назвать предстоящий матч со «Спартаком» дерби Йорданов, учитывая наличие в составе соперника тёзки Осорио — Ларссона? Это дерби двух столиц, один из принципиальнейших матчей чемпионата, так что всех ждёт хороший футбол. Осорио на него не успеем заявить», — цитирует Медведева «Рейтинг букмекеров».