Осорио выбрал четвёртый номер в «Зените». Раньше под ним играл Кришито

Защитник Йордан Осорио сказал, что будет выступать за «Зенит» под четвёртым номером. 25-летний игрок перешёл в клуб из Санкт-Петербурга сегодня, 31 августа, из «Порту».

Ранее четвёртый номер в «Зените» числился за Доменико Кришито, который защищал цвета сине-бело-голубых с 2011 по 2018 год. Итальянец долгое время был капитаном команды.

«Свободных номеров не так много, но я уже выбрал: буду выступать под четвёртым. Это дополнительная ответственность — знать, что под этим номером играл важный для клуба игрок, и я надеюсь, что с честью продолжу носить «четвёрку» так же, как это делал Кришито», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».

Йордан будет играть за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды до конца нынешнего сезона. Следующим летом сине-бело-голубые смогут выкупить футболиста.