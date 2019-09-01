Два спасения Чернова и дубль Шомуродова — в видеообзоре матча «Локо» — «Ростов»
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте. В добавленное время «железнодорожники» провели атаку, которая завершилась двумя опасными ударами, но в обоих случаях жёлто-синих выручил защитник Евгений Чернов.
Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиге в Rutube.
«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.
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