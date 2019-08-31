Классный матч в Черкизово! Победу «Ростову» сохранил экс-защитник «Зенита»

В 8-м туре РПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел на первое место в РПЛ. Карпин в качестве тренера жёлто-синих» наконец победил Сёмина, а героем матча стал даже не Шомуродов, оформивший дубль.

Чемпион Европы остался на скамейке

Одним из главных вопросов перед началом матча между «Локомотивом» и «Ростовом» был такой: окажется ли в старте новичок «железнодорожников» Жоау Мариу? Португалец, арендованный московским клубом, прибыл в Москву 26 августа и имел все шансы попасть в основу. Тем не менее Юрий Сёмин предпочёл придержать полузащитника на скамейке, выпустив с первых минут привычную пару опорников – Баринова и Крыховяка.

После игры с «Краснодаром» «Локомотив» вернулся к схеме 4-2-3-1, а наставник «железнодорожников» сделал в стартовом составе команды три перестановки. На левом фланге обороны появился Рыбус, на правом — Игнатьев, а линию полузащиты усилил Алексей Миранчук.

Главный тренер «Ростова» был более консервативен. По сравнению с победным матчем против «Рубина» Валерий Карпин внёс в стартовый состав команды лишь одно изменение. Вместо Глебова, повредившего мышечные ткани левого бедра, на поле с первых минут оказался восстановившийся после травмы Ивелин Попов.

У «Локо» есть небольшой шанс. Даже Сарри ещё не знает, как играет этот «Ювентус» Разбор наших соперников по Лиге чемпионов.

Ярость Ерёменко и первый гол Шомуродова

Встреча началась лихо. Ещё до того, как команды определились, кому брать бразды правления игрой, «Ростов» едва не привез себе гол – серьёзно ошибся капитан гостей Сигурдссон. Защитник отдал мяч прямо в ноги Смолову. Форвард продвинулся немного вперёд и пробился из-за пределов штрафной. К счастью для исландца и его партнёров по команде, мяч пролетел рядом со штангой.

Так «Локомотив» и завладел инициативой. Пока у «Ростова» совершенно не держался мяч, железнодорожники» досаждали Бабурину регулярными атаками, одна из которых вполне могла закончиться голом. Получив пас от Смолова, Крыховяк, находясь рядом со штрафной, пробил в дальний угол – вратарь гостей перевёл мяч на угловой.

По существу, ответить на атаки хозяев «Ростов» не мог. Футболисты «Локомотива» грамотно оборонялись, по двое встречая игроков соперника. Искать счастья ростовчанам оставалось лишь в контратаках, навесах и дальних ударах.

Однако преимущество хозяев оказалось не столь основательным, как казалось. После замены травмированного Алексея Миранчука и выхода Жоау Мариу на поле «Ростов» серьёзно прибавил. Команда Карпина стала напористее в нападении, догнала «Локо» по показателю владения мячом и начала большими силами убегать в контратаки, пользуясь тем, что у «железнодорожников» проседал центр поля.

Тем не менее от невынужденных ошибок «Ростов» избавиться не мог. Под конец тайма очередная неточная передача могла позволить «Локомотиву» убежать в опасную контратаку, если бы не Ерёменко, который ценой жёлтой карточки остановил её. Сбив игрока соперника, он начал ругаться на своих партнёров, пихая им за ошибку.

То ли выговор Романа подействовал на команду, то ли «Локомотив» расслабился, упиваясь собственным преимуществом, но «Ростов» неожиданно вышел вперёд. На 41-минуте Шомуродов откликнулся на подачу с углового и переправил мяч в дальний угол ворот Гилерме.

Карпин и Шаронов – нереально круты! На бровке они дают рок-концерты Мы понаблюдали, как специалисты руководят своими командами, и поняли, почему ФК в провинции могут быть популярнее, чем в столицах.

Невероятное спасение Чернова

Второй гол гостей в начале второго тайма окончательно зафиксировал смену расклада сил на поле. На старте второй половины игры «Ростов» чаще и опаснее атаковал, и в итоге смог заслуженно удвоить преимущество.

Убежав в очередную контратаку, Ионов прострелили с левого фланга на открывшегося Шомуродова, форвард удачно подставил ногу и сделал дубль, став лучшим бомбардиром РПЛ.

Реагируя на пропущенный мяч, Юрий Сёмин выпустил на поле второго нападающего — Лука Джорджевич заменил Рифата Жемалетдинова. На такую перестановку Карпин ответил сменой схемы. После ухода с поля Саплинова и появления Логашова «Ростов» начал играть в три центральных защитника и отказался от владения мячом.

Подобные изменяя пошли на руку «Локомотиву». «Железнодорожники» стали атаковать острее и, наконец, забили. Один из самых активных игроков хозяев, Жоау Мариу, накрутил оппонента и отдал точный пас на Миранчука, который с линии штрафной поразил ворота Бабурина.

При этом ростовчане лишь изредка организовывали контратаки, каждую из которых нещадно губили. Плохая реализация южан могла сыграть с ними злую шутку, если бы не чудо-спасение Евгения Чернова на последних минутах игры.

Защитник «Ростова» дважды героически лёг под мяч на линии ворот после ударов Смолова и буквально вырвал вместе с клочками газона победу для гостей. Пожалуй, более крутого момента в этом туре РПЛ больше не стоит ждать!