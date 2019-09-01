Геркусу не понравилось, что «Матч ТВ» прервал показ игры «Ювентус» — «Наполи»
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус остался недоволен тем, что на телеканале «Матч ТВ» была прервана трансляция встречи 2-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи».
«Очень неоднозначная программная политика «Матч ТВ»: показывать суперигру двух итальянских грандов — «Ювентуса» и «Наполи» — и во втором тайме просто взять и прервать трансляцию, переключившись на бокс. …???!!!» — написал Геркус на своей странице в «Инстаграме».
Матч «Ювентус» — «Наполи» завершился победой туринцев со счётом 4:3. Первые три мяча забили хозяева, но гости сумели сравнять счёт до 81-й минуты. Победу действующим чемпионам Серии А принёс защитник неаполитанцев Калиду Кулибали, забивший в свои ворота в добавленное время.
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