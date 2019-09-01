Президент «Ахмата» Даудов: вопрос об отставке Рахимова не обсуждался

Президент «Ахмата» Магомед Даудов подвёл итоги матча грозненцев против «Тамбова», а также опроверг слухи об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.
«Ничейным результатом 1-1 завершился матч 8-го тура Премьер-Лиги между нашей командой «АХМАТ» и «Тамбовом». Несмотря на ничейный результат, к нашим футболистам нет претензии по самоотдаче. Пропустив со стандарта, они делали все, чтобы сравнять счёт. Статистика говорит о полном преимуществе грозненцев: 28 ударов, против 5-ти у соперника. К сожалению, при хорошей игре, получилось только сравнять счёт. Перед матчем некоторые СМИ, ссылаясь на неназванные источники, писали о том, что Рашид Рахимов покинет пост наставника команды. Конечно, это неправда. Рашид Маматкулович имеет доверие со стороны руководства республики и клуба, и вопрос о возможной отставке не поднимался и не обсуждался. Болельщикам не стоит верить слухам, а нужно поддерживать команду и верить в лучшее. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных. Необходимо после выходных провести хорошую подготовку к осенним матчам чемпионата», — написал Даудов в своём «инстаграме».
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