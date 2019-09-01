Бериша получил в подарок авто от общественного фонда имени отца Кадырова

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Тамбова», который закончился вничью — 1:1.



«После завершения матча 8-го тура между командами «Ахмат» и «Тамбов» полузащитник Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил Президент «Ахмата» Магомед Даудов», — говорится в сообщении на официальной странице «Ахмата» в социальной сети «Инстаграм».

Фотография доступна в «инстаграме» «Ахмата».