Бериша получил в подарок авто от общественного фонда имени отца Кадырова
Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Тамбова», который закончился вничью — 1:1.
«После завершения матча 8-го тура между командами «Ахмат» и «Тамбов» полузащитник Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил Президент «Ахмата» Магомед Даудов», — говорится в сообщении на официальной странице «Ахмата» в социальной сети «Инстаграм».
Фотография доступна в «инстаграме» «Ахмата».
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