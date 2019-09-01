Директор «Минска»: если Прищепа проявит себя, то «Зенит» его выкупит

Директор «Минска» Игорь Шлойдо прокомментировал переход защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды.
«Первое время у нас была загвоздка в сумме компенсации. Те деньги, которые предлагал «Зенит», нас не совсем устраивали. Я считал, что сумма недостаточная. Нам предлагали вроде бы и неплохие деньги, но в рассрочку, с соблюдением разных условий.
Если для примера, то хотели заплатить пять рублей сразу, потом, если сыграет определённое количество игр, ещё пять рублей, затем ещё и так далее. Мне кажется, это не совсем правильно. Я «Зенит» понимаю. В клубе страховались, но рассрочка на несколько лет — не то, что нам нужно.
В первую очередь мы всегда стараемся действовать в интересах футболистов. Чтобы у них был рост, чтобы они прославляли свою фамилию, наш клуб и страну. Не каждый день наших футболистов зовут в «Зенит», но должна же быть мера. Я не просил за него неадекватные деньги. Нормальные.
В общем, казалось, переговоры зайдут в тупик, но мы в итоге договорились и отдали Диму питерцам в аренду. Но с условием, если он там хорошо себя проявит и закрепится, они его выкупят», — приводит слова Шлойдо by.tribuna.com.
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