«Зенит» арендовал защитника «Минска»

Защитник «Минска» и юниорской сборной Беларуси Дмитрий Прищепа перешёл в «Зенит» на правах аренды, сообщается на официальном сайте белорусской команды.



Арендное соглашение 18-летнего футболиста предусматривает дальнейшее приоритетное право «Зенита» на приобретение игрока. Срок действия соглашения не уточняется.



Прищепа является воспитанником «Минска». Защитник дебютировал в составе основной команды белорусского клуба 29 марта 2019 года в возрасте 17 лет. За всё время выступлений Прищепа принял участие в 13 матчах чемпионата Беларуси.



«Зенит» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 14 очков в 7 матчах.

«Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони