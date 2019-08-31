«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Защитник «Минска» и юниорской сборной Беларуси Дмитрий Прищепа перешёл в «Зенит» на правах аренды, сообщается на официальном сайте белорусской команды.
Арендное соглашение 18-летнего футболиста предусматривает дальнейшее приоритетное право «Зенита» на приобретение игрока. Срок действия соглашения не уточняется.
Прищепа является воспитанником «Минска». Защитник дебютировал в составе основной команды белорусского клуба 29 марта 2019 года в возрасте 17 лет. За всё время выступлений Прищепа принял участие в 13 матчах чемпионата Беларуси.
«Зенит» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 14 очков в 7 матчах.
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