Спортивный директор «Ювентуса»: Дибала не покинет клуб

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи исключил вероятность ухода из команды в летнее трансферное окно аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

«Дибала, конечно же, не уйдёт из команды. Я совершенно исключаю это. «Ювентус» — это большая группа людей, и это делает меня очень счастливым. Часто игроки хотят вернуться к нам, как это было с Буффоном и Бонуччи", — приводит слова Паратичи Tuttosport со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляет «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне 25-летний Дибала провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.