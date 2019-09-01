Чешский хавбек Крал перешёл в «Спартак»

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала.

Футболист подписал с российским клубом долгосрочный контракт.

21-летний Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб он провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Сумма трансфера составила € 12 млн. Трансфер Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).