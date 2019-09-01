«Спартак» сыграет в красной форме, «Зенит» — в лазурной
Стало известно, в какой форме выйдут футболисты «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак», традиционно, — в красной форме, а петербургский «Зенит» сыграет в лазурной экипировке.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат проведёт платную прямую видео- и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно. Лидером соревнований на данный момент является «Ростов», набравший 17 очков в 8 матчах.
- 1 сентября 2019
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