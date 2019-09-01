Хименес получил удар в лицо ногой, когда забивал «Эвертону». Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Вулверхэмптон» на 75-й минуте гости сравняли счёт — 2:2. Отличился нападающий Рауль Хименес.
Химненес головой переправил мяч в ворота, несмотря на то что мгновением ранее его ударил ногой в лицо пытавшийся помешать защитник соперника.
Видео доступно на «Чемпионате».
4-й тур АПЛ стартовал вчера, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился с ничейным счётом 1:1. Также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене был сильнее «Норвич Сити» – 2:0, а «Ливерпуль» в гостях победил «Бёрнли» – 3:0.
Сегодня, 1 сентября, также встретятся «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».
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