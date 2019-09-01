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«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 1:1.

Первыми в игре забили «волки». На 17-й минуте Александар Коларов реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади своей команды Сергеем Милинкович-Савичем. Хозяева отыгрались на 59-й минуте. Чиро Иммобиле в штрафной площади гостей ушёл под острый угол, развернулся и выкатил мяч в центр на свободного Луиса Альберто, который из убойной позиции расстрелял ворота «Ромы».

«Лацио» в первом туре разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0. «Рома» в дебютном матче сезона сыграла вничью с «Дженоа» — 3:3. В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со СПАЛом (15 сентября), а «Рома» будет принимать «Сассуоло» (15 сентября).

Италия - Серия А. 2-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Коларов – 17' (пен)   1:1 Альберто – 58'
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