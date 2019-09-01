«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт матча — 1:1.
Первыми в игре забили «волки». На 17-й минуте Александар Коларов реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной площади своей команды Сергеем Милинкович-Савичем. Хозяева отыгрались на 59-й минуте. Чиро Иммобиле в штрафной площади гостей ушёл под острый угол, развернулся и выкатил мяч в центр на свободного Луиса Альберто, который из убойной позиции расстрелял ворота «Ромы».
«Лацио» в первом туре разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0. «Рома» в дебютном матче сезона сыграла вничью с «Дженоа» — 3:3. В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со СПАЛом (15 сентября), а «Рома» будет принимать «Сассуоло» (15 сентября).
- 1 сентября 2019
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