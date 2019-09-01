Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.
«Доволен ли трансферной кампанией? Мы играем на три фронта. У нас чемпионат, Кубок и Лига чемпионов. Я считаю, что та глубина состава, которая у нас есть, позволит нам его варьировать. У нас сегодня Шатов появился, который долго не играл. Те ребята, которые в обойме, все будут играть. По Ригони всё узнаете завтра.
По Сутормину нечего комментировать. Алексей — игрок команды «Зенит». Хочу отметить, что Сутормин помог своему тренеру, который уже в школе не работает. Справедливо, что деньги дошли до тренера", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает 2-е место, имея в активе 17 очков.
- 1 сентября 2019
-
22:56
-
22:47
-
22:37
-
22:31Цорн: думаю, Промеса вернуть реально Эксклюзив
-
22:23
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:18
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:34
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:08
-
20:04