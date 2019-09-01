Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.

«Доволен ли трансферной кампанией? Мы играем на три фронта. У нас чемпионат, Кубок и Лига чемпионов. Я считаю, что та глубина состава, которая у нас есть, позволит нам его варьировать. У нас сегодня Шатов появился, который долго не играл. Те ребята, которые в обойме, все будут играть. По Ригони всё узнаете завтра.

По Сутормину нечего комментировать. Алексей — игрок команды «Зенит». Хочу отметить, что Сутормин помог своему тренеру, который уже в школе не работает. Справедливо, что деньги дошли до тренера", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает 2-е место, имея в активе 17 очков.