Медведев: «Спартак» играл очень хорошо, их намётки мы сегодня увидели

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Отличная игра была: интересная, напряжённая. По контролю мяча «Спартак» имел существенное преимущество. Все мы ещё раз убедились в пользе VAR. Потому что игра рукой, которую не видел ни боковой, ни главный судья, была очевидна. Всё-таки есть высшая футбольная справедливость. Голевых моментов у «Зенита» было больше, хотя «Спартак» играл очень хорошо. Спартаковские кружева с мелким пасом, их намётки мы сегодня увидели. Но, ожидая такую игру, Сергей Богданович выстроил правильную игру «Зенита».

Что касается гола Жиркова, то я желаю всем футболистам брать пример с Юры, который, не будем говорить, в каком возрасте, даёт пример молодым. По отношению к делу, как он творчески относится к игре. Надо сделать видео и тренировать игроков молодых, как правильно складываться под удар.

Когда идёт такая бескомпромиссная игра, всегда есть стычки, но спортсмены остались в рамках допустимого.

Что касается борьбы за чемпионство, то я считаю, что та пятёрка команд, которая была в лидерах, будет продолжать биться до конца за первые пять мест. Не стоит сбрасывать «Спартак» со счетов, ведь у нас только восемь туров прошло", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.