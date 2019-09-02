Прядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о работе системы VAR на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Когда у нас была инициативная группа по внедрению VAR, сейчас инициаторы на ней и обожглись. Нам очень хочется, чтобы все были в равных условиях. Процесс достаточно сложный, и мы об этом говорили с Егоровым. Пока у нас не хватает ни специалистов, ни оборудования.



Ещё в том сезоне я говорил, что мы всё сможем обеспечить во втором круге. Очень хочется, чтобы у всех были равные условия. Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей. Вопрос, когда будет VAR, звучит в письмах от 14 клубов, которые уже пришли», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.