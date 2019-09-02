Газизов – об уходе Игбуна: нам больно. Он будет одним из ведущих в «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход нападающего Сильвестра Игбуна в «Динамо» на правах аренды.
«Конечно, нам не хотелось отпускать Игбуна. Это ведущий игрок, принёс много пользы, провёл с нами четыре года. Контракт с нашим клубом у него до 2021 года, поэтому Игбун ушёл в аренду с правом выкупа. Этот путь он выбрал сам. Сказал, что не мотивирован, две игры сидел на лавке, просил новый вызов. Клуб пошёл игроку навстречу, мы ему благодарны. Надеемся, что Игбун по-новому заиграет в «Динамо», это большой и хороший клуб.
Я уверен, что Игбун будет одним из ведущих игроков «Динамо». Такому сильному игроку был нужен новый вызов. Конечно, нам больно, но я его понимаю. То, что он сидел на скамейке, — это не бунт, просто ему было сложно психологически. Мы всегда находим баланс между желаниями и возможностями. Против «Уфы» он сможет играть. Это взаимовыгодное решение и для нас, и для «Динамо», и для футболиста», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 сентября 2019
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