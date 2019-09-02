Игбун перешёл в «Динамо» на правах аренды
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун перешёл в московское «Динамо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте уфимской команды.
Арендное соглашение Игбуна включает в себя право последующего выкупа игрока. Срок действия соглашения не сообщается. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» может арендовать Игбуна.
Фото: Официальный сайт «Уфы»
Игбун перешёл в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт форварда с клубом действует до лета 2020 года.
В сезоне-2018/19 нигерийский футболист сыграл 29 матчей и забил 10 голов в чемпионате России, став лучшим бомбардиром клуба.
Игбун близок к переходу в «Динамо»
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14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
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