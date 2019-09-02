Ерохин: отменённый гол Бакаева дал «Зениту» позитивный импульс, это воодушевило

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Мы не думали о серии без побед на «Открытие Арене». Нам нужно было набирать три очка в конкретном матче, потому что до этого были невынужденные потери. Нужна была победа, чтобы остаться среди лидеров таблицы. После победы настроение намного позитивнее, но сейчас нужно переключаться на дела сборной, здесь свои цели и задачи. Вчера вечером порадовались, а сегодня надо готовиться со свежей головой, новыми мыслями.

Хорошо, что у арбитра была возможность посмотреть гол Бакаева. Там реально была игра рукой. Думаю, судья правильно разобрался в этом моменте. Потом, насколько я помню, у Дзюбы был неплохой момент, мяч чиркнул штангу. Какой-то позитивный импульс отменённый гол Бакаева нам придал, команда стала играть более воодушевлённо.

Что касается нашего гола, то удар у Жиркова получился отличным, попал туда, откуда вратарь даже при всём желании не смог бы вытащить. Из стандартных положений мы должны выжимать максимум. Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, они шли вперёд, но и у нас возникали моменты. Победный счет мы сохранили», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.