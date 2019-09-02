Шюррле – о матче с «Зенитом»: не тот результат, которого мы хотели

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле после поражения со счётом 0:1 в домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» отметил, что красно-белые рассчитывали на другой исход встречи.

«Не тот результат, которого мы хотели вчера. Спасибо за потрясающую атмосферу на стадионе. Теперь настало время отдохнуть и восстановиться с семьёй», — написал игрок «Спартака» в своём «инстаграме».

На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забивший в конце первого тайма.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.



В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.