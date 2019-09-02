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Агент Сантоса: Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды и истории, он счастлив

Агент Сантоса: Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды и истории, он счастлив
Футбол / РПЛ 0

Агент Фабиано Фара, представляющий интересы полузащитника Лукаса Сантоса, рассказал, почему его клиент решил перейти из «Васко да Гамы» в московский ЦСКА.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.

«Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды, истории. А ещё ему нравится, что это проект для возвращения в Лигу чемпионов. Он счастлив», — сказал Фара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере.

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