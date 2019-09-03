Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего 9-летнего мальчика

Объявление о трансфере игрока лондонского «Челси» Давиде Дзаппакосты в официальном «твиттере» «Ромы» помогло найти девятилетнего мальчика, пропавшего в Бельгии 12 дней назад, сообщает официальный сайт римлян.
21 августа «Рома» объявила на своей странице в социальной сети «Твиттер» о переходе на правах аренды защитника «Челси» Давиде Дзаппакосты, прикрепив к новости видеоролик с фотографиями пропавших детей. Римский клуб сотрудничает с благотворительной организацией Missing People. Ранее «Рома» уже помогла найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку.
Фото доступно в официальном «твиттере» Ромы.
Соглашение между клубами по Дзаппакосте рассчитано до января 2020 года. По истечении срока аренды римский клуб будет иметь право продлить её до конца сезона-2019/20. В «Роме» 27-летний защитник будет играть под 2-м номером. Он стал седьмым новичком команды в текущее трансферное окно.
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