Венгер – о продолжении тренерской работы: пока не готов прыгнуть в этот костёр

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе.
«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Кажется, я понял, что сильно погрузился в свой собственный мир, отстранившись от окружающих и интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор не решился снова прыгнуть в этот костёр. Я делал это 35 лет без перерыва. Теперь я смог открыть глаза на это, хоть и потребовалось время. Но я уверен, что вы ещё увидите меня на бровке у поля», — приводит слова Венгера Goal.com.
Ранее сообщалось, что Венгер мог возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Интерес к специалисту проявлял «ПСЖ», предлагавший французу должность технического директора клуба.
- 3 сентября 2019
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