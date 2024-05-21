Синицын: новый чемпион в РПЛ — положительный толчок, он украсит и улучшит чемпионат

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Три команды претендуют на чемпионство в РПЛ, давно такого не было. «Зенит» в последних играх показал, что силы и уверенность возвращаются, «Динамо» себя здорово проявило в двух последних матчах, и «Краснодар» в последней игре, хоть и довёл до триллера, но показал характер. Поэтому вообще неясно, кто станет чемпионом.

Лучше бы, чтобы чемпионство выиграла команда, которая заслужила это в игровом плане. Все три команды достойны. «Краснодар» весь чемпионат лидировал, но весной прилично забуксовал. «Динамо» в весенней части показывает самый стабильный и яркий футбол. «Зенит» — доминирующая команда последних лет, поэтому нельзя сказать, что они недостойны.

Конечно, хорошо, если в РПЛ появится новый чемпион. Это положительный толчок для всего чемпионата. Это показывает, что каждая команда может бороться за чемпионство, если прикладывать максимальные усилия, правильно развиваться и верить в себя. Это только украсит и улучшит чемпионат», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.