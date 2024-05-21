Боков: Акинфеев в отпуске подлечится и ещё не раз принесёт пользу ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и московского ЦСКА Максим Боков отреагировал на новость о продлении контракта голкипера Игоря Акинфеева с армейской командой. По его мнению, Акинфеев ещё может принести много пользы ЦСКА.

«Акинфеев ещё не раз принесёт пользу ЦСКА. Но это будет зависеть от него самого. Игорь очень многое делает, чтобы молодые вратари повышали свой статус и опыт рядом с ним. Немногим даётся такой шанс.

Торопу уже уделяют больше времени, чем раньше. Он и в чемпионате последнее время играл из-за небольшой травмы Игоря. Но в отпуске он все болячки залечит. Славе тоже давали набираться опыта. В ЦСКА есть преемственность и те, на кого нужно равняться», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.