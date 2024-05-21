«Ливерпуль» не проявлял интереса к Томасу Тухелю — The Athletic

Футбольный клуб «Ливерпуль» не интересовался главным тренером мюнхенской «Баварии» Томасом Тухелем. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic.

Напомним, накануне, 20 мая, мерсисайдский клуб объявил о назначении нидерландского специалиста Арне Слота на пост главного тренера команды.

45-летний Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Также «красные» выиграли Кубок английской лиги.