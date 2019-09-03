А. Егоров: старт чемпионата не удался, были резонансные ошибки

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отметил уровень судейства на старте сезона в РПЛ.

«Собрание клубов РПЛ позвало меня на встречу. Мы поговорили о качестве судейства, так как к нам накопились по большей степени объективные вопросы. Коллеги задали свои вопросы, мы хорошо пообщались. Я высказал своё мнение, почему произошёл такой сбой. Старт чемпионата не удался. Были резонансные ошибки. Последние два тура были на нормальном уровне. Это уровень, на котором мы стремимся работать.



Обсудили дальнейшую концепцию по поводу молодых ребят, которых мы хотим привлечь к обслуживанию матчей РПЛ. Но таких быстрых переходов из ФНЛ в РПЛ не бывает, только у самых сильных. Для нас самое главное сейчас — работа, работа и работа. Пока у нас пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды. Также обсудили технические моменты VAR», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.