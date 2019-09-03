Газизов – о собрании с Егоровым: разговоры были мужские, никто никого не гладил

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о встрече представителей клубов с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александром Егоровым.



«Собрание прошло нормально, основной вопрос касался судейства. Большинство клубов выразило недовольство работой судей. Эмоции тоже были. Думаю, Александр Анатольевич услышал озабоченность 85% клубов РПЛ этим вопросом. Это большой процент – все видят.



Дальше – это не наша вотчина, думаю, что руководство РПЛ донесёт нашу позицию, да и Алаев там был, надеюсь, он нас услышал. Просили ли Егорова об отставке? Оставим это внутри. Разговоры были довольно мужские, никто никого не гладил. Было сказано, что хотелось бы изменить, но такого, что 14 клубов сказало, что хочет отставки, не было.



Диалог был конструктивный, теперь будем ждать решения РФС. Все понимают, что надо что-то менять – это не касается личностей, просто нужна системность в работе с судьями. Это не наш вопрос, этим должны заниматься специалисты. Это большая работа, нужно подходить к этим вещам системно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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