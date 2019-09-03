Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Наталья Шатихина, адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, высказалась о прошении об условно-досрочном освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда.



Как я не раз подчёркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.



Бытовое насилие, которое, к сожалению, у нас в обществе очень распространено, стало привлекать всё больше внимания в медийном пространстве. За прошедший год в новостные ленты всё чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать своё мнение исключительно словами», — приводит слова Шатихиной «Р-Спорт».

ФСИН даст положительные характеристики Мамаеву и Кокорину для УДО