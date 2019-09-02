ФСИН даст положительные характеристики Мамаеву и Кокорину для УДО

Заместитель директора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России Валерий Максименко сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин получат положительные характеристики при рассмотрении их прошения об условно-досрочном освобождении.

«Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им увеличилось число осуждённых, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга — пропаганда здорового образа жизни. Обо всём этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный — мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», — приводит слова Максименко «Московский комсомолец».