Нигматуллин и Сенников снялись в сериале о футболе

Титулованные футболисты Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников, Валерий Шмаров, Сергей Юран сыграли в эпизодических ролях в сериале «Вне игры» видеосервиса START и телеканала «Супер». Одной из главных съемочных локаций сериала на протяжении двух сезонов является стадион «Локомотив». Именно на этом поле и встретились футболисты, чтобы принять участие в съемках одного из эпизодов проекта.



«Для меня это родной стадион. Все основные победы, которые были завоеваны, были на этой арене. А еще здесь проходила «Лига чемпионов», сюда приезжали великие команды, здесь мы выигрывали кубок. Когда приезжаю сюда, в памяти возникают радостные моменты: как тепло тебя встречают болельщики, как ты что-то выигрываешь, — говорит Дмитрий Сенников.



«Со старым стадионом у меня связано много теплых воспоминаний, он был мне родным. Новый стадион красивый, интересный и играть на нем приятно. Что касается выхода на поле, то я время от времени участвую в матчах, играю с ветеранами. Опыт съемок оказался очень интересным, я и с ребятами повидался и в футбол поиграл. Буду смотреть себя по телевизору уже во 2-ом сезоне», — комментирует Руслан Нигматуллин.



Главная сюжетная линия сериала выстроена вокруг дружбы 15-летнего талантливого футболиста Дениса (Николай Калинычев), скаута школы ФК «Локомотив» Фила (Ростислав Бершауэр) и верного фаната клуба, Саши (Никита Павленко). В новом сезоне Денис продолжит бороться за свою мечту, но случайная травма обернется серьезная угрозой для его спортивного будущего. На помощь молодому спортсмену вновь придут близкие друзья в лице Саши и Фила, и жизнь подарит главным героям шанс вернуться в игру.



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