Новый дизайн автобуса сборной и тренировка Гилерме с «подушкой». Лучшие фото
4 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела заключительную тренировку перед вылетом в Глазго, где 6 сентября сыграет со сборной Шотландии матч отборочного цикла на Евро-2020. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» и начнётся в 21:45 по московскому времени.
9 сентября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана. Встреча состоится на одноимённом стадионе в Калининграде в 21:45 по московскому времени.
После четырёх туров российская команда занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от сборной Бельгии на три очка.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 4 сентября 2019
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