Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новый дизайн автобуса сборной и тренировка Гилерме с «подушкой». Лучшие фото

Автобус сборной России по футболу
Новый дизайн автобуса сборной и тренировка Гилерме с «подушкой». Лучшие фото
Футбол / Евро-2020 0

4 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела заключительную тренировку перед вылетом в Глазго, где 6 сентября сыграет со сборной Шотландии матч отборочного цикла на Евро-2020. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» и начнётся в 21:45 по московскому времени.

9 сентября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана. Встреча состоится на одноимённом стадионе в Калининграде в 21:45 по московскому времени.

После четырёх туров российская команда занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от сборной Бельгии на три очка.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент