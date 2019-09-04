Новый дизайн автобуса сборной и тренировка Гилерме с «подушкой». Лучшие фото

4 сентября в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела заключительную тренировку перед вылетом в Глазго, где 6 сентября сыграет со сборной Шотландии матч отборочного цикла на Евро-2020. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» и начнётся в 21:45 по московскому времени.

9 сентября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана. Встреча состоится на одноимённом стадионе в Калининграде в 21:45 по московскому времени.

После четырёх туров российская команда занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от сборной Бельгии на три очка.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.