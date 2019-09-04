Академия «Барселоны» проведёт футбольный фестиваль в Москве

7 сентября на территории стадиона Московского дворца пионеров состоится благотворительное мероприятие #BARÇAFEST при поддержке Фонда Константина Хабенского. Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечным фонда.
#BARСAFEST — первое в России мероприятие при официальной поддержке «Барселоны».
В программе фестиваля:
— презентация кубка UEFA CHAMPIONS LEAGUE!
— приветствие от члена правления «Барселоны» Хосепа Мария Барнилс и главного тренера BARÇA Academy Жорди Гратакоса!
— уникальная атмосфера легендарного футбольного клуба «Барселона»!
— футбольный турнир «MES QUE UN CLUB»!
— футбольный турнир BARÇA Academy!
— открытый просмотр от BARÇA Academy!
— кибертурнир и интеллектуальные QUIZ!
Организаторы: BARÇA Academy Moscow & Penya Blaugrana Osos Rusos.
- 4 сентября 2019
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