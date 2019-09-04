Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Академия «Барселоны» проведёт футбольный фестиваль в Москве

Академия «Барселоны» проведёт футбольный фестиваль в Москве
Футбол / Испания 0

7 сентября на территории стадиона Московского дворца пионеров состоится благотворительное мероприятие #BARÇAFEST при поддержке Фонда Константина Хабенского. Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечным фонда.

#BARСAFEST — первое в России мероприятие при официальной поддержке «Барселоны».

В программе фестиваля:

— презентация кубка UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

— приветствие от члена правления «Барселоны» Хосепа Мария Барнилс и главного тренера BARÇA Academy Жорди Гратакоса!

— уникальная атмосфера легендарного футбольного клуба «Барселона»!

— футбольный турнир «MES QUE UN CLUB»!

— футбольный турнир BARÇA Academy!

— открытый просмотр от BARÇA Academy!

— кибертурнир и интеллектуальные QUIZ!

Организаторы: BARÇA Academy Moscow & Penya Blaugrana Osos Rusos.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент