Академия «Барселоны» проведёт футбольный фестиваль в Москве

7 сентября на территории стадиона Московского дворца пионеров состоится благотворительное мероприятие #BARÇAFEST при поддержке Фонда Константина Хабенского. Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечным фонда.



#BARСAFEST — первое в России мероприятие при официальной поддержке «Барселоны».



В программе фестиваля:



— презентация кубка UEFA CHAMPIONS LEAGUE!



— приветствие от члена правления «Барселоны» Хосепа Мария Барнилс и главного тренера BARÇA Academy Жорди Гратакоса!



— уникальная атмосфера легендарного футбольного клуба «Барселона»!



— футбольный турнир «MES QUE UN CLUB»!



— футбольный турнир BARÇA Academy!



— открытый просмотр от BARÇA Academy!



— кибертурнир и интеллектуальные QUIZ!



Организаторы: BARÇA Academy Moscow & Penya Blaugrana Osos Rusos.