Зобнин: для меня мои дети — это главные победы в жизни

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от рождения ребенка. Накануне у 25-летнего футболиста родилась дочка.
«Пошел на теорию и выключил телефон, а уже через 40 минут прислали фотографии дочки. Жена написала, что всё хорошо. Съездил на часик к родным, повидался, дочка спала, поинтересовался самочувствием жены и ребёнка. Решили назвать Региной. Испытываю непередаваемые эмоции и чувства. Для меня мои дети — это главные победы в жизни», — цитирует Зобнина пресс-служба сборной России.
Роман и Рамина познакомились в Тольятти. В 2016 году у них родился сын Роберт. 25-летний игрок является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва. В «Спартак» хавбек перешёл летом 2016 года из «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн.
- 4 сентября 2019
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