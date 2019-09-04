Сборная России отправилась в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
Сборная России отправилась в Глазго, где состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии, сообщает пресс-служба российской сборной.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
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