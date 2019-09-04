Кобелев: большинство новичков «Динамо» не соответствует озвученным требованиям

Бывший капитан и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о летней трансферной кампании бело-голубых.

«В последних матчах на поле выходили девять, а с Игорем Лещуком — десять новых игроков в составе. И это большая проблема для главного тренера. Ведь футболисты находятся в разном физическом и психологическом состоянии. Помимо этого у них разное понимание игры, требований главного тренера и новой команды. Стоит упомянуть и о том, что большинство новичков приехало к нам из-за границы, поэтому нужно говорить и об адаптации: как она пройдёт, сколько продлится, адаптируется футболист или нет. На мой взгляд, «Динамо» было куплено слишком много новичков. И больше половины из них, к сожалению, не соответствует озвученным требованиям. Трансферная кампания выглядела скомканной. А трата денег мне показалась больше осваиванием бюджета, нежели укреплением и выстраиванием команды на будущее.

Нужно было купить меньше футболистов, но более качественных и с прицелом на будущее. На сегодня из приобретений «Динамо» на полную мощь играет только Максимилиан Филипп. Остальные не показывают должной игры и не отрабатывают деньги, которые за них заплатили. Также отмечу, что многим новичкам бело-голубых уже за 30 лет. И это тоже не даёт повода говорить о становлении и будущем команды", — цитирует Кобелева «Матч ТВ».