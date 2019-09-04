«Динамо» проведёт плановое собрание акционеров 25 сентября, сообщает пресс-служба московского клуба.



По итогам мероприятия будет определена дата проведения очередного совета директоров клуба, на котором будут рассмотрены текущие вопросы по всем основным направлениям деятельности. Также совет директоров «Динамо» подведёт итоги летней трансферной кампании и рассмотрит проект бюджета до конца 2020 года.



Отмечается, что появившаяся в ряде СМИ информация о неких кадровых перестановках или структурных изменениях в руководящих органах московского клуба не соответствует действительности.



В летнее трансферное окно «Динамо» потратило на усиление состава € 33,7 млн. По итогам восьми туров «Динамо», набрав девять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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