Сборная России прилетела в Глазго на отборочный матч Евро-2020 с Шотландией

Сборная России прибыла в Глазго, где пройдёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Шотландии, сообщает пресс-служба российской сборной.

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Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистентами главного арбитра будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли четвёртого рефери выступит Яннис Пападопулос.



Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.



Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.