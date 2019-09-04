Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Ранее у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония. По информации источника, после перерыва на матчи сборных Сарри должен вернуться на скамейку. Сегодня, 4 сентября, Сарри провёл заключительную часть тренировки туринской команды.



Сарри возглавил «Ювентус» в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.

Туринский «Ювентус» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.