Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония. По информации источника, после перерыва на матчи сборных Сарри должен вернуться на скамейку. Сегодня, 4 сентября, Сарри провёл заключительную часть тренировки туринской команды.
Сарри возглавил «Ювентус» в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.
Туринский «Ювентус» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
В «Ювентусе» недовольны, что Сарри, несмотря на пневмонию, не бросил курить
- 4 сентября 2019
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