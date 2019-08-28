В «Ювентусе» недовольны, что Сарри, несмотря на пневмонию, не бросил курить

Руководство туринского «Ювентуса» недовольно, что главный тренер команды Маурицио Сарри, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, до сих пор не бросил курить.

Как сообщает Daily Mail, после того как у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония, в клубе посоветовали ему избавиться от вредной привычки. В настоящее время Сарри пошёл на поправку и ожидается, что уже в ближайшее время он должен вернуться к работе. Однако руководство «старой синьоры» озабочено, что наставник столь пренебрежительно относится к здоровью и до настоящего времени не бросил курить.

Сарри возглавил «Ювентус» в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.