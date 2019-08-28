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В «Ювентусе» недовольны, что Сарри, несмотря на пневмонию, не бросил курить

В «Ювентусе» недовольны, что Сарри, несмотря на пневмонию, не бросил курить
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентуса» недовольно, что главный тренер команды Маурицио Сарри, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, до сих пор не бросил курить.

Как сообщает Daily Mail, после того как у 60-летнего специалиста была диагностирована пневмония, в клубе посоветовали ему избавиться от вредной привычки. В настоящее время Сарри пошёл на поправку и ожидается, что уже в ближайшее время он должен вернуться к работе. Однако руководство «старой синьоры» озабочено, что наставник столь пренебрежительно относится к здоровью и до настоящего времени не бросил курить.

Сарри возглавил «Ювентус» в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.

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