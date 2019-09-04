Глушаков: я заходил через депутатов в «Ростов»? Это очередная ложь

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», опроверг информацию, что пытался попасть в «Ростов» с помощью имеющихся связей.
«На ранних этапах, когда ещё не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов». Обсудили вопрос. Они размышляли, оставить ли одного футболиста. Ну хочешь, напиши «Ерёменко». В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Ещё в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт. Ерёменко в итоге остался в «Ростове». И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова».
Не пытался я никуда зайти. Мы с Мишей Осиновым (экс-капитан «Ростова» и сотрудник тренерского штаба Валерия Карпина. — Прим. «Чемпионата») давно дружим, учились в одной группе в ВШТ. Я просто спросил у него, как обстановка, как дела в клубе. Но точно таким же было общение с друзьями из других команд. Это нормальный футбольный разговор. За меня точно никто не просил. А когда говорят, что я через каких-то депутатов заходил, – это как минимум не соответствует действительности, а на самом деле — очередная ложь. Наверное, есть определённые люди, желающие это вбросить. Значит, около «Ростова» тоже есть такие личности", — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 4 сентября 2019
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