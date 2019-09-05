Бывший тренер «Спартака» Рианчо: я лишь пытался помирить Глушакова и Карреру

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова. Футболист заявил, что у него не было хороших отношений с испанцем, так как тот не сдержал слова и не стал ставить игрока в состав команды после ссылки в дубль.
«Иисус сказал: по делам их узнаете их! Когда меня нанял «Спартак», я старался работать, оставляя в стороне свои интересы, думал только о клубе. Я всегда говорил и говорю, что Денис хороший игрок. Я всего лишь пытался помирить Дениса и Массимо. Моим приоритетом всегда был «Спартак». Никто и ничто не влияло на мои решения ставить кого-то в состав. Все, кто знает меня, знают также, по каким принципам я работаю.
Мне нечего сказать о Денисе. Со мной он всегда был уважительным, и я всегда относился к нему как к любому другому игроку — для меня он был ещё одним из группы. Никто никогда не использовал меня и не манипулировал мной. За свою совесть я спокоен.
Я помню день моего прощания в раздевалке, когда Денис встал и попросил аплодисменты в честь меня и тренерского штаба и сказал нам спасибо за то, что работали так преданно для команды. Это было очень трогательно.
Для меня все игроки равны. Я всегда стараюсь быть справедливым со всеми. Каждый игрок имеет свою роль в команде, но все они заслуживают моего уважения и преданности, независимо от их фамилии.
Я не понимаю, почему Денис сейчас так говорит. Мне нечего ему сказать. Я желаю ему удачи в его карьере», — приводит слова Рианчо Sport24.
- 5 сентября 2019
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