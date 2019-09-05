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Сборная России в Глазго тренируется в полном составе

Сборная России в Глазго тренируется в полном составе
Футбол / Сборная России 0

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту встречу, сообщает ТАСС.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Матч между сборными Шотландии и России состоится на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября, начало игры — 21:45 мск.

После четырёх матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, имея в активе 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке сборная Казахстана, далее — команды Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

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