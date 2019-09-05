Доктор Лю: если бы Каррера не лез в другие дела – тренировал бы сейчас «Спартак»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова. По словам специалиста, главный тренер Массимо Каррера слишком много брал на себя.

«Я всегда поддерживал и буду продолжать поддерживать Глушакова. Он сделал много нужного для «Спартака». Клуб стал чемпионом благодаря Денису Глушакову, Артёму Реброву, Андрею Ещенко, Дмитрию Комбарову. Они — герои, лидеры. Эти ребята очень хотели стать чемпионами. Тренер же сегодня есть, а завтра нет. Многие думают, что умный тренер является самой важной составляющей. Если бы Каррера был действительно хорошим тренером, почему же он сейчас без работы? В «Спартаке» он слишком много брал на себя. Если б Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал «Спартак». А чемпионом «Спартак» стал бы при любом тренере», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.