И. Игнатьев: нюанс в ситуации с продлением контракта — в моём ответе руководству

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал о конфликтной ситуации с клубом, которая случилась по вопросу продления контракта.
«У Шапи была другая ситуация. Нюанс — в моём ответе руководству. Я был не в очень хорошем настроении, была полоса неудачных игр. Скажу честно – я мог ответить по-другому. Мог предложить поговорить, всё обсудить, а я не хотел в тот момент ничего обсуждать и дал отказ. Поэтому так всё и вышло. Но это моя ответственность, что я так ответил.
Что касается того, как проходило моё возвращение в первую команду, то поговорили по новому контракту с коммерческим директором, я согласился, всё подписал. Чуть-чуть условия улучшили, но ситуация там в другом. В тот момент я хотел показать клубу, что никогда не думал идти против них. Я хотел, чтобы было правильно, честно, поэтому подписал контракт до 2022 года, который мне предложили. Плюс-минус там всё осталось, как и в первом варианте", — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
Полностью интервью с Иваном Игнатьевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 6 сентября 2019
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