«Краснодар» включил в заявку на Лигу Европы 23 футболиста
«Краснодар» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «быков» включил 23 футболиста.
Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов.
Защитники: Йон-Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров.
Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.
На стадии группового этапа Лиги Европы «Краснодар» сыграет в группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором». Первый матч «быки» проведут на выезде с «Базелем» 19 сентября.
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- 5 сентября 2019
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