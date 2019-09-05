«Краснодар» включил в заявку на Лигу Европы 23 футболиста

«Краснодар» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «быков» включил 23 футболиста.

Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов.

Защитники: Йон-Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров.

Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

На стадии группового этапа Лиги Европы «Краснодар» сыграет в группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором». Первый матч «быки» проведут на выезде с «Базелем» 19 сентября.