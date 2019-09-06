Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
«Если я жду до последнего момента, значит у меня есть туз в рукаве. Никто не знал, даже дети. Со стороны «Боки Хуниорс» никогда не было серьёзного предложения.
Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем.
Из трёх вариантов, которые у нас были, «ПСЖ» был худшим для меня, поскольку мне с детьми придётся вернуться в Милан. Но этот вариант был лучшим для него.
Мне предложили представлять других игроков, мужей моих друзей, но я не могу, потому что сильно забочусь об интересах Мауро. Я делаю это из-за любви к нему», — приводит слова Ванды Football Italia со ссылкой на аргентинское шоу Morfi Telefe.
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