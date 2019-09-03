10 самых громких трансферов в Европе

В ведущих европейских чемпионатах закрылось летнее трансферное окно. Рынок отдыхает до зимы. Рассказываем о самых громких переходах.

10 самых громких трансферов лета в РПЛ Российские клубы не жалели денег на крутых игроков.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

Эден Азар, из «Челси» в «Реал»

«Реал» купил за 100 млн евро форварда, которого Transfermarkt оценивает в 150 млн. Мадриду удалось «сэкономить» благодаря тому, что контракт Азара с «Челси» завершался уже через год. Лондонский клуб вынужден был принять предложение, даже несмотря на то, что из-за трансферного бана он не имел возможности найти бельгийцу замену. Эден стал игроком «Реала» в начале июля, но его официальный дебют по-прежнему откладывается из-за травмы подколенного сухожилия.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.

Антуан Гризманн, из «Атлетико» в «Барселону»

Француз перешёл в «Барселону» со второй попытки. Каталонский клуб выкупил Гризманна, заплатив прописанные в его контракте отступные в размере 120 млн евро. По слухам, ведущие игроки чемпиона Испании были не очень рады видеть Антуана в команде из-за его отказа от трансфера год назад. Самого форварда это не беспокоило. Гризманн дебютировал на «Камп Ноу» с двух голов и голевой передачи в игре с «Бетисом», однако два других матча в гостях ему не удались.

Френки де Йонг, из «Аякса» в «Барселону»

Молодой лидер «Аякса», сенсационно добравшегося до полуфинала прошлой Лиги чемпионов, был куплен «Барселоной» за 75 млн евро. Каталонский клуб подписал с Френки пятилетний контракт и прописал в договоре отступные в размере 400 млн. Пока де Йонг ещё только пытается найти себя в составе чемпиона Испании. Голландец выходил в «основе» в первых трёх матчах нового сезона, заработал жёлтую карточку, а результативными действиями не отметился.

Матейс де Лигт, из «Аякса» в «Ювентус»

Де Лигт – ещё один молодой лидер вчерашнего «Аякса», за этим защитником гонялись едва ли не все европейские топ-клубы. Лучшим по соотношению цены трансфера, размера зарплаты и карьерных возможностей для игрока оказалось предложение «Ювентуса». По данным Transfermarkt, туринский клуб заплатил амстердамскому 85 млн евро. Но и Матейсу нужно время для адаптации. В первом туре Серии А он остался в запасе, а во втором команда с ним в составе пропустила три мяча.

Мауро Икарди, из «Интера» в «ПСЖ»

Уход Икарди из «Интера» можно назвать скандальным. Новый главный тренер Антонио Конте сразу после своего назначения решил избавиться от аргентинца, отстранил его от тактических занятий команды. Однако выставить Мауро за дверь оказалось не так-то просто. Нападающий отклонил предложения «Наполи» и других клубов, а «Ювентус» вёл вялые переговоры по Икарди. Лишь перед самым закрытием трансферного окна «Интер» смог договориться с «ПСЖ» об аренде игрока с правом выкупа за 70 млн евро.

Филиппе Коутиньо, из «Барселоны» в «Баварию»

Оказывается, можно ошибиться даже с трансфером за 145 млн евро. Это история «Барселоны» и Коутиньо. Каталонский клуб был бы рад продать кому-нибудь бразильца спустя полтора года после его приобретения, вот только желающих выкладывать за полузащитника сотню с лишним не нашлось. В результате «Барселона» согласилась отдать Коутиньо в аренду «Баварии» за 8,5 млн с опцией возможного выкупа за 120 млн. Новичок немцев уже принял участие в двух матчах чемпиона Германии.

Главная мыльная опера лета. 89 раз уходил в «Барсу», 34 — в «Реал» Тот случай, когда всё понятно и без фамилии.

Ромелу Лукаку, из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Конте мечтал заменить Икарди на Лукаку, и руководство «Интера» сделало это. Пусть и затянуло с трансфером. В начале августа бельгиец был близок к переходу в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец отказался переезжать в Манчестер. В результате манкунианцы согласились на предложение миланского клуба в размере 65 млн евро. Ещё 12 млн прописаны в качестве бонусов. В первых двух матчах за «Интер» Ромелу забил два гола в ворота «Лечче» и «Кальяри».

Алексис Санчес, из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Бизнес-отношения между английским и итальянским клубами не ограничились договором по Лукаку. За пару дней до закрытия летнего трансферного окна «Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса, получив право выкупа чилийского форварда за 15 млн. Сообщалось, что Алексис согласился на значительное уменьшение зарплаты ради перехода. При этом «МЮ» всё равно заплатит ему 6,5 млн фунтов стерлингов до конца нынешнего сезона, а миланцы – только 4,5 млн евро.

Гарри Магуйар, из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед»

В Манчестере отказались от дорогих игроков атаки, чтобы потратить большие деньги на нового лидера обороны. Переход из «Лестера» за 78,3 млн фунтов стерлингов (около 87 млн евро) сделал англичанина самым дорогим защитником в истории футбола. В первых четырех матчах с Магуайром «МЮ» пропустил четыре мяча и одержал лишь одну победу. Конечно же, один игрок не решит всех проблем – нужна эффективно работающая система.

Магуайр решит проблемы «МЮ» в обороне. И создаст одну новую Гвардиола сказал, что с Магуайром «МЮ» — претендент на титул. Это сомнительно, хотя клуб стал сильнее.

Жоау Фелиш, из «Бенфики» в «Атлетико»

В «Атлетико» недолго горевали после ухода Гризманна. Полученные за француза деньги мадридской клуб потратил на одного из самых талантливых игроков нового поколения – форварда «Бенфики» Фелиша. И даже чуть-чуть добавил. Покупка 19-летнего португальца стоила «матрасникам» 126 млн евро – это самый дорогой трансфер минувшего лета. В первых трёх матчах за новую команду в Примере Жоау забил один гол, сделал голевую передачу и заработал пенальти.